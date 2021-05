Avellino - Südtirol 2-0, le pagelle Santaniello sblocca l'attacco biancoverde: margine ulteriore dopo il gol dell'ottimo Tito

Avellino - Südtirol 2-0, le pagelle.

Marcatori: 27' st Tito, 34' st Santaniello

Forte: 7 - Nel primo tempo è abile a chiudere la transizione 3 contro 1 degli ospiti, nata da un contatto - non ritenuto falloso - tra Karic e Aloi. Nella ripresa, dopo il vantaggio, cancella il tentativo di Casiraghi e la conclusione di Marchi (tutto fermo per fuorigioco).

Laezza: 6,5 - Buona prova per il capitano biancoverde. Rimpianti per il giallo estratto da Rutella nel primo tempo per proteste. Salterà la seconda gara del quarto di finale playoff, in programma a Bolzano. (dal 26' st, Rizzo: 6 - Impatta bene nei minuti finali e collabora per la gestione del vantaggio).

Dossena: 6,5 - Si mette in mostra con un'occasione che può sbloccare la gara. Sfiora il vantaggio, chiude bene nelle situazioni difensive con il reparto.

Illanes: 6 - Di carica sugli avversari, rimedia il giallo per cancellare una possibile ripartenza del Südtirol.

Ciancio: 6,5 - Prova a rendersi protagonista nella ripresa. Cresce con il passare nei minuti, gestisce il cambio di ruolo dopo l'uscita di Laezza.

Carriero: 6,5 - Non sfrutta a dovere il servizio di Maniero nel primo tempo. Conferma l'ottimo lavoro in mediana e si erge a leader nel finale del match. (dal 33' st, Adamo: 6 - Subisce il fallo di reazione di Marchi, che porta il Südtirol a chiudere il match in dieci).

Aloi: 6,5 - È suo il cross che regala a Santaniello il tocco per il raddoppio. Tiene il reparto con la consueta decisione.

D'Angelo: 6 - Lavoro occulto, gara di sacrificio per il match-winner con il Palermo. (dal 42' st. De Francesco s.v.)

Tito: 7,5 - I suoi cross sono sinonimo di pericolo per la difesa avversaria, soprattutto in avvio di gara. Nella ripresa, è pronto sulla conclusione che spacca in due la sfida: diagonale perfetto per il vantaggio irpino.

Fella: 6 - Solo in avvio di ripresa prova ad accendersi e conquista palloni preziosi nel secondo tempo (al 26' st. Santaniello: 7 - Firma il gol del raddoppio da vera punta, sblocca l'attacco biancoverde e regala margine ulteriore per il match di ritorno)

Maniero 6 - Nel primo tempo serve Carriero per la seconda occasione biancoverde nella sfida. Attende il calcio d'angolo di Tito nella ripresa: colpo di testa e risposta di Poluzzi (al 42' st Bernardotto: s.v.)