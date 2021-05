Serie C, playoff: il Padova vola, Alessandria ko Ampio margine per i veneti sul Renate. Risultato di 1-1 tra l'Albinoleffe e il Catanzaro

Le gare d'andata del secondo turno del playoff nazionale hanno riservato subito tantissime emozioni. L'Avellino batte il Südtirol e si regala margine per la gara di ritorno con le reti di Fabio Tito ed Emanuele Santaniello. Nella seconda sfida del turno, in programma al "Druso" di Bolzano, mercoledì con calcio d'inizio alle 17.30, i lupi scenderanno in campo con tre risultati: la vittoria, il pareggio, ma anche la sconfitta con una sola rete di svantaggio, in virtù del 2-0 di Avellino. Alla squadra altoatesina occorre la vittoria con almeno due gol di scarto (soluzione utile per tornare avanti nel doppio confronto grazie al miglior posizionamento nella stagione regolare rispetto ai biancoverdi).

Nel quarto di finale legato ad Avellino-Südtirol, 3-1 del Padova sul campo del Renate. Allo stadio "Città di Meda", la tripletta di Cosimo Chiricò lancia i biancoscudati, allenati da Andrea Mandorlini. Il Renate limita i danni con il rigore trasformato da Elvis Kabashi a pochi secondi dalla fine. Di fatto, la squadra euganea ha ipotecato l'accesso alla semifinale playoff.

Debutto amaro negli spareggi promozione per l'Alessandria, che va ko. La Feralpisalò vince in casa contro i grigi con il finale di 1-0. Fabio Scarsella va a bersaglio al 20' e regala la vittoria alla squadra lombarda, avanti dopo il match d'andata. Per passare il turno, l'Alessandria dovrà vincere nel match di ritorno, al "Moccagatta".

Termina in parità il primo atto del confronto tra l'Albinoleffe e il Catanzaro. Risultato di 1-1 con i calabresi che passano in vantaggio con Massimiliano Carlini al 62'. Davide Mondonico al minuto 81, firma il pari per l'Albinoleffe. Nel ritorno, in programma al "Ceravolo", al Catanzaro basterà non perdere per affrontare la vincente di Feralpisalò-Alessandria.