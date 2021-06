Avellino, su il sipario sulla nuova stagione. Rumors sul primo acquisto Ecco di cosa si parlerà nella conferenza stampa in programma alle 18 nei giardini di Villa Solimene

Su il sipario sulla nuova stagione. Alle 18, nei giardini di Villa Solimene, l'Avellino muoverà il primo passo verso il campionato 2021/2022. Si riparte dalle conferme di Piero Braglia e Salvatore Di Somma, che saranno i protagonisti dell'evento insieme al presidente Angelo Antonio D'Agostino. Sarà l'occasione per tracciare un bilancio sull'annata agonistica appena conclusa e illustrare piani e obiettivi in vista della prossima, anche se il rinnovo dell'allenatore è di per sé sufficiente quale garanzia che i biancoverdi punteranno alla vittoria del campionato. Verranno, inoltre, presumibilmente, svelate la sede del ritiro (Salorno, in provincia di Bolzano, e Sturno sono in ballottaggio) e i dettagli della campagna abbonamenti. Non mancherà un focus sulle strategie di mercato che, stando a quanto trapela, dovrebbe essere improntato sul 4-4-2 con annesso restyling della rosa attualmente calibrata per lo sviluppo di un 3-5-2. Dalla Calabria sono certi: il primo acquisto può essere rappresentato da un difensore versatile ed esperto, un centrale che può adattarsi anche sulla fascia destra: Riccardo Idda, trentaduenne in uscita dal Cosenza, da cui si svincolerà il prossimo 30 giugno; fedelissimo di Braglia con cui ha conquistato la promozione in Serie B.