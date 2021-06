Di Somma: "Abbiamo sfiorato un sogno. Intoccabili in rosa? Nessuno" Il direttore sportivo: "Felice di poter continuare a lavorare con il mio Avellino. Ora 5-6 innesti"

A Villa Solimene le parole del presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, dell'amministore unico della IDC, Giovanni D'Agostino, ma soprattutto dei due confermati: Piero Braglia e Salvatore Di Somma. Queste le dichiarazioni rese dal direttore sportivo: “Vorrei ringraziare, innanzitutto, la famiglia D’Agostino, che mi dà ancora una volta la possibilità di lavorare per il mio Avellino. Grazie di cuore. Siamo partiti quest’anno con grandi difficoltà, in ritiro c’erano due calciatori. In 20 giorni abbiamo allestito una squadra competitiva. Sicuramente non abbiamo preso dei campioni, ma degli uomini veri che ci hanno permesso di arrivare dove siamo arrivati. Stavamo realizzando un sogno, io ci credevo davvero. Per me la cosa importante è di aver ricompattato un ambiente che si era sciolto. Vedere prima della partita col Padova 4, 5000 persone è stato emozionante, sono cose che non ho mai visto in altre città. Ringrazio tutti per quello che ci hanno dato".

"Intoccabili in rosa? L’anno scorso abbiamo giocato col 3-5-2 e abbiamo fatto un percorso importante, toccando con mano la Serie B. Sono convinto che se non ci fosse stata la Ternana avremmo vinto il campionato. Se ci saranno cambiamenti di sistemi di gioco dipenderà dal mister. Ma in rosa nessuno è intoccabile: se ci arriva un’offerta di un milione di euro per ogni calciatore che abbiamo diamo via tutti. Noi abbiamo tre attaccanti in rosa: Maniero, Santaniello e Bernardotto, sono tutti e tre importanti. Qualcuno al posto di Errico a gennaio? Nel mercato abbiamo avuto tantissime difficoltà l’anno scorso, per la credibilità che l’Avellino ha perso negli anni precedenti. Siamo stati aiutati da qualche amico, ma ci sono state tante problematiche. Vediamo se ci sarà qualche situazione importante, se qualcuno avrà offerte. Al momento restano con noi, se ci saranno proposte per loro le valuteremo. Dovremo fare innesti per 5-6 calciatori, speriamo di non sbagliarli. Se ci capiterà l’occasione di avere qualche calciatore forte in prestito non ci faremo sfuggire l’opportunità, abbiamo ottimi rapporti con diversi club di Serie A. La nostra intenzione è quella di migliorare l’organico”.