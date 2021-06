Avellino, idea Cancellotti per la fascia destra Lo scenario per la difesa a 4 nel cambio di sistema tattico per i lupi

Con il cambio tattico, il passaggio alla difesa a 4, l'Avellino ha messo nel mirino diversi profili utili per il 4-3-3 e il 4-3-1-2. Dall'attacco alla difesa: con l'addio al 3-5-2 cambia radicalmente l'undici titolare e la dirigenza biancoverde è al lavoro per inserire gli esterni difensivi per la difesa 4 e spunta il nome di Tommaso Cancellotti tra le idee degli irpini. Il terzino destro è reduce dalla stagione vissuta a Perugia, terminata con la vittoria del girone B di Serie C e la promozione degli umbri in cadetteria: totale di 24 presenze, 19 in campionato per Cancellotti, che potrebbe salutare il Perugia e restare in Serie C. Nel 2019/2020, il nativo di Gubbio, classe '92, ha giocato nel Teramo e ha indossato per tre stagioni la maglia della Juve Stabia, dal 2014 al 2017. Per la fascia destra, c'è già Simone Ciancio, ma il ligure, che ha rinnovato il contratto con i lupi, può ricoprire anche il ruolo di centrocampista.