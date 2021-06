Avellino, iscrizione ok. Nel girone C non mancano le incognite Attesa per i verdetti Covisoc. La società irpina scoprirà le avversarie nel girone C

L'Unione Sportiva Avellino sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie C 2021/2022. Deposita regolarmente, per tempi e modi, la documentazione utile per l'iscrizione al torneo: la piazza biancoverde vive un'estate tranquilla dopo stagioni tribolate e attende gli sviluppi dalle altre sedi per conoscere l'evoluzione del girone C della terza serie.

Dal dubbio alla conferma dell'uscita di scena: di fatto, la Casertana saluta la Serie C. Manca la fideiussione da 350mila euro, non formalizzata nei termini perentori richiesti dalla Lega Pro, e la società rossoblu sarà esclusa dal campionato. Il club del presidente Giuseppe D'Agostino produrrà ricorso per sottolineare le criticità che hanno negato la fideiussione nei tempi previsti dal regolamento, ma le speranze di accoglimento sono minime.

L'altra società campana in attesa del responso Covisoc è la Paganese: il limite nell'iscrizione è determinato non dalla fideiussione, ma dalla ristrutturazione del debito con l'Agenzia delle Entrate. Anche il Catania ha vissuto ore tribolate, ma appare iscritto regolarmente al campionato di Serie C: il sodalizio etneo ha superato l'impasse registrata fino a pochi minuti dalle scadenze. Nella serata di ieri, la Juve Stabia ha reso noto di aver depositato la documentazione: medesima soluzione del Potenza. Ora, in virtù dei verdetti Covisoc, sarà definito il quadro completo delle partecipanti alla Serie C 2021/2022 con l'attesa della divisione nord/centro/sud per i gironi A, B e C.