Calciomercato Avellino, il Pescara su Santaniello Gli adriatici si sono già assicurati le prestazioni di un altro recente ex biancoverde

Emanuele Santaniello è nel mirino del Pescara. L'attaccante dell'Avellino, sul mercato al pari del compagno di reparto Gabriele Bernardotto, piace al neo-tecnico Gaetano Auteri. Anche l'allenatore Santaniello, che era nei piani della Casertana prima che venisse esclusa dal campionato per il mancato reperimento della fideiussione da presentare a corredo della domanda di iscrizione, è corteggiato dalla Turris dallo scorso gennaio, ma a inizio mese ha usato Instagram per lanciare un messaggio d'amore alla squadra irpina scrivendo “Non esiste favola senza lupi” a corredo di una foto con la maglia biancoverde. Una sorta di velata chiusura verso i corallini che, per assicurarsene le prestazioni sportive, dovranno ora battere la concorrenza degli adriatici, in grado di garantire obiettivi più ambiziosi all'ex attaccante del Picerno anche se con una concorrenza più agguerrita per indossare la maglia da titolare. Si vedrà. I biancoazzurri si sono già garntiti il cartellino di Julián Illanes, ingaggiato a titolo definitivo dalla Fiorentina, che potrebbe presto riabbracciare il suo recente compagno di squadra.