Notte magica, l'Italia è in finale a Euro 2020: le voci dei tifosi ad Avellino

L'Italia torna a far sognare. Uno sbiadito ricordo la Nazionale che ha mancato la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 scrivendo una delle pagine più deludenti, se non la più deludente in assoluto, della storia del calcio tricolore. A Wembley battuta 5-3 la Spagna ai calci di rigore (1-1 dopo i tempi supplementari), la finale a Euro 2020 è realtà. Ad Avellino, così come in ogni angolo del Bel Paese e in Campania, il calcio di rigore decisivo trasformato da Jorginho non ha nemmeno fatto in tempo a superare la fatidica linea di porta che la gente era già in strada per esultare tra caroselli, fuochi d'artificio, fumogeni, banidiere, colpi di clacson e trombette. E chi più ne ha più ne metta. Tra Viale Italia, Via De Conciliis e Corso Vittorio Emanuele famiglie con bambini, giovani e meno giovani, uniti in un momento di pura gioia collettiva. E se è vero che rivedere le immagini di festa il giorno dopo è ancor più bello, nel video di apertura ecco è possibile riavvolgere il nastro e gustarle a mente fredda. Parola ai tifosi nello speciale di Ottopagine.it e 696 TV OttoChannel.