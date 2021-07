Avellino e Virtus Francavilla in contatto per Vázquez Dialogo in corso per la punta argentina: ecco tutti i dettagli

L'Avellino è sulle tracce di Federico Vázquez della Virtus Francavilla. Il club irpino e quello pugliese sono in contatto per discutere e negoziare il possibile trasferimento in biancoverde della punta, che fungerebbe da vice di Riccardo Maniero. Vázquez rappresenterebbe, però, molto più di una semplice alternativa, senza dimenticare la possibilità di poter coesistere, all'occorrenza, con l'attaccante partenopeo. Ideale per il 4-3-3, a suo agio anche in tandem con una seconda punta a girargli intorno, Vázquez è dal 2019 il giocatore di punta della squadra biancoazzurra. Assoluto protagonista nella stagione 2019/2020, in cui ha totalizzato la bellezza di 13 reti tra campionato, playoff, Coppa Serie C e Coppa Italia, l'argentino, di pari passo con le difficoltà del collettivo allenato da Bruno Trocini, non ha poi vissuto un'annata agonistica, quella scorsa, particolarmente esaltante sotto il profilo realizzativo: bilancio di 23 presenze e 5 gol, di cui uno decisivo, al “Giovanni Paolo II”, in occasione della gara di campionato contro i lupi. Restano, a prescindere, indiscusse e indiscutibili le qualità del classe 1993; i suoi mezzi fisici, che farebbero decisamente comodo così come il suo temperamento e carattere. Ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, motivo per cui se la “fumata bianca” dovesse arrivare, sarà a titolo definitivo con contratto di durata pluriennale. Non si perde di vista Jacopo Murano del Perugia, che lascerebbe Perugia e la Serie B solo a fronte di un'offerta irrinunciabile, ma una mezza virata è arrivata. L'Avellino tratta Vázquez.