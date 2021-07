Avellino, summit di mercato in archivio: ecco i nomi sul taccuino I rumors dopo l'incontro a Montefalcione tra D'Agostino, Braglia e Di Somma

Il summit di mercato dell'Avellino si è tenuto, come da programmi, questa mattina a Montefalcione. Di Somma e Braglia, accompagnati in auto alla sede dell'incontro dal team manager Matarazzo, hanno raggiunto il presidente D'Agostino per fare il punto sui negoziati avviati durante le ferie a Creta dell'allenatore, che, nell'occasione, ha pure firmato il rinnovo annuale del suo contratto.

Alla fine dell'incontro, iniziato alle 11 e durato circa due ore, il direttore sportivo ha tracciato il punto sulla situazione: “Abbiamo già alcuni calciatori bloccati. Aspettano solo l'ok. Stiamo lavorando, con entusiasmo, convinti di migliorare la rosa, come è nelle intenzioni. Presto, alcune di queste trattative potrebbero sbloccarsi. L'obiettivo è alzare il tasso tecnico della rosa. Già da mesi sapevo le caratteristiche dei calciatori che vuole Braglia e mi sto muovendo per accontentarlo. Il modulo? Lui ha una idea ben precisa. Non dipende da quello che arriverà dal mercato. Non è, però, da escludere che inizieremo la stagione con il 3-5-2 e cambieremo in corso d'opera. Abbiamo bloccato due attaccanti importanti, che potrebbero essere ufficializzati nelle prossime ore. Trattiamo calciatori di Serie B e Serie C. Gli attaccanti dello scorso anno? Dovrebbe rimanere solo Maniero. Il mercato in uscita? Ci sono dei calciatori che hanno delle richieste, tra cui D'Angelo e Aloi, oltre ad altri 3, 4 che hanno offerte importanti. Non vogliamo cedere i prezzi pregiati. Qualche giocatore in uscita, però, c'è di sicuro”.

In tal senso da registrare una proposta economicamente importante, per Santaniello, da parte del Piacenza oltre a quelle avanzate da Pescara e Turris mentre per Bernardotto si preannuncia un derby laziale tra Viterbese e Monterosi: il primo potrebbe essere ceduto a titolo definitivo, il secondo dovrebbe partire in prestito. Capitolo entrate. Armellino del Monza è più di una semplice idea per la cabina di regia, per assicurarsene le prestazioni occorre un consistente esborso economico, ma il buget messo a disposizione dalla proprietà ben superiore a quello dello scorso campionato (tra i 5,5 e i 6 milioni di euro) può permettere di centare l'obiettivo. I lupi hanno, intanto, in mano l'accordo con la punta Saveriano Infantino, classe 1987, che nella scorsa stagione ha realizzato 11 reti in 33 presenze con la maglia della Carrarese: è lui uno delle “new entry” che attende solo l'ok per raggiungere l'Irpinia.