Calciomercato Avellino, preso un attaccante under Classe 2000, nell'ultima stagione ha realizzato 10 gol: uno sotto gli occhi di Di Somma

L'Avellino si è assicurato le prestazioni di un attaccante classe 2000: si tratta di Antonio Messina, reduce da una positiva stagione tra le file del Real Agro Aversa (Serie D, girone H). La punta centrale, 10 gol e un assist in 23 presenze nell'ultima stagione, è stato visionato in prima persona da Salvatore Di Somma in occasione dell'ultima gara di campionato disputata a Sorrento lo scorso 13 giugno. In quella circostanza Messina, che compirà 21 anni il prossimo 14 luglio, è andato a bersaglio convincendo definitivamente il direttore sportivo a puntare su di lui giocando d'anticipo per battere la concorrenza di club di Serie D e Lega Pro. Oltre all'under, che sarà già a disposizione per il ritiro a Roccaraso, dal 24 luglio, i lupi sono sempre più vicini a Saveriano Infantino, che attende solo in definitivo ok dall'Irpinia per correre a firmare il contratto annuale e mettersi a disposizione di Braglia. Si continua a trattare con la Virtus Francavilla per l'approdo in biancoverde di Federico Vázquez, ma c'è da colmare una differenza tra domanda e offerta per quanto riguarda il compenso richiesto dalla società pugliese che, comunque, non intende perdere il calciatore a parametro zero (il suo contratto scade il 30 giugno 2022). I margini per il rinnovo non sembrano esserci e, dunque, la forbice potrebbe essere limata arrivando alla proverbiale “fumata bianca”.