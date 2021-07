Avellino: Mastalli per la mediana, Scognamiglio in difesa Arrivo del felsineo in Irpinia, manca solo l'annuncio. Il centrale di Gragnano è un obiettivo

L'Avellino ha raggiunto l'accordo con Alessandro Mastalli. Il centrocampista classe '96, nativo di Bologna, protagonista nella promozione della Juve Stabia in Serie B nella stagione 2018/2019, poi condizionato nella crescita in carriera dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (campionato cadetto vissuto praticamente sempre ai box), è reduce da un ulteriore operazione al menisco. Svincolato dal primo luglio, dopo la fine del contratto con le vespe, Mastalli vuole ritrovare la continuità e l'indubbia qualità per la categoria. L'Avellino punterà forte sulla voglia di rilancio del calciatore scuola Milan.

Per la difesa spunta Gennaro Scognamiglio. L'Avellino vuole il centrale di Gragnano, classe '87, da 243 partite in Serie B. Dal 2018 al Pescara, Scognamiglio appare in uscita dal club abruzzese, ma manca l'accordo tra i due club. La società irpina potrebbe optare per un accordo biennale con il difensore.