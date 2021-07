Avellino, ecco Mastalli: accordo su base biennale Di Somma: "Centrocampista di indiscutibile importanza per la categoria e non solo"

È ufficiale l'accordo tra l'Avellino e Alessandro Mastalli. Contratto su base biennale con il centrocampista modenese, classe '96. "Nato a Bologna il 7 febbraio 1996, il centrocampista è cresciuto nelle giovanili della Milan, club con cui ha esordito appena diciannovenne in serie A il 25 maggio 2015 in occasione del match Milan-Torino. - si legge nella nota del club biancoverde - Nel suo curriculum professionistico esperienze legate quasi esclusivamente alla Juve Stabia, società con cui ha collezionato tra serie C e serie B 133 presenze e 16 gol in 5 stagioni (dal 2016 al 2021). In precedenza ha indossato la maglia del Lugano under 21, nella stagione 2015/2016, collezionando nella 2 Liga Interregional 8 presenze e 2 gol oltre ad una presenza in coppa di svizzera con la prima squadra del club del cantone Ticino".

"Alessandro non ha bisogno di presentazioni è un centrocampista di indiscutibile importanza per la categoria e non solo. - ha affermato il direttore sportivo dei lupi, Salvatore Di Somma - La nostra proposta lo ha convinto a restare in serie C nonostante diverse richieste provenienti dal campionato cadetto. Sono convinto che darà un grosso contributo alla causa".

In mattinata, l'Avellino ha salutato ufficialmente Giuliano Laezza: "L’US Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con Giuliano Laezza. Il difensore, capitano nella scorsa stagione, lascia il club irpino dopo due campionati con all’attivo 39 presenze in match ufficiali. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata in questi due anni augurandogli le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".