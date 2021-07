Avellino, ecco i due profili per la difesa e la fascia sinistra D'Agostino: "Per l'attacco stiamo cercando di scegliere e di scegliere bene"

L'Avellino ha ufficializzato l'accordo con Alessandro Mastalli, l'addio a Giuliano Laezza ed è pronto a piazzare due colpi per il reparto difensivo. Sono vicinissimi al club biancoverde il centrale, Gennaro Scognamiglio, classe '87, del Pescara (243 partite in Serie B) e l'esterno sinistro, Daniele Mignanelli, classe '93 del Modena. Per l'attacco sarà grande attenzione in casa irpina: "Stiamo cercando di scegliere e di scegliere bene. Non vogliamo sbagliare. - ha spiegato il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino - Vogliamo mettere a segno qualcosa di buono per cercare di migliorarci anche in questo settore”.

Su Mastalli: "È un colpo importante. Siamo sulla buona strada. Chi ben comincia è a metà dell'opera. - ha aggiunto D'Agostino - Un benvenuto ad Alessandro. Cercheremo di fare bene. Lo vedo molto contento e motivato. È un calciatore che ha caratteristiche nuove all'interno della rosa. Ci può dare quel valore aggiunto che serve alla squadra. È un ragazzo solare. Ci troveremo bene. Inserito nel gruppo che si è creato, sicuramente andremo bene ed è una persona molto tranquilla. Chi ha l'indole di vincere è positivo. Per noi può essere un qualcosa in più".

Sullo stadio: "È stato il giorno dell'ennesima conferenza dei servizi. - ha affermato il presidente dell'Avellino - Si sta procedendo, anche se con ritmi che non erano quelli prospettati. Un po' lenti, ma stiamo andando avanti. Speriamo di arrivare quanto prima in fondo”.