Avellino, test amichevole il 4 agosto contro una squadra di Serie B Attesa per il programma completo dell'estate biancoverde

L'Avellino affronterà in amichevole il Frosinone allo stadio "Benito Stirpe". La società irpina ha ufficializzato uno dei tanti appuntamenti dell'estate, della preparazione verso il campionato di Serie C 2021/2022. "L’US Avellino rende noto di aver raggiunto l’accordo con il Frosinone per la disputa di una gara amichevole. - si legge nella nota del club biancoverde - Il match verrà disputato allo stadio Benito Stirpe di Frosinone il 4 Agosto 2021 alle ore 18,00. Verrà poi reso noto in maniera dettagliata il programma di tutti gli impegni del precampionato". C'è grande attesa per scoprire la tabella di marcia degli uomini di Piero Braglia lungo l'estate. La prima gara ufficiale è fissata per l'8 agosto con il primo turno di Coppa Italia, la sfida alla Ternana.