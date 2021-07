Avellino, ecco Mignanelli e Sbraga: accordo con il club irpino Arrivo nella sede della proprietà e definizione degli ultimi dettagli

Andrea Sbraga e Daniele Mignanelli hanno raggiunto la sede della proprietà. Uscita con il saluto alla piazza biancoverde, da calciatori dell'Avellino, e arrivederci alla prossima settimana, quando sarà rientro alla base per tutti i tesserati in vista del ritiro di Roccaraso dal 24 luglio al 7 agosto. Il club presieduto da Angelo Antonio D'Agostino aggiunge due pedine nel reparto arretrato. Attesa per Gennaro Scognamiglio, altro calciatore pronto a vestirsi di biancoverde e in uscita dal Pescara. Prende sempre più forma la difesa per la stagione 2021/2022 dopo l'addio di Giuliano Laezza e l'aggiunta, per il centrocampo, di Alessandro Mastalli, che ha firmato un contratto su base biennale. Ecco le immagini dell'arrivo di Mignanelli e Sbraga in sede.