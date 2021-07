Avellino, spunta l'ex Trotta per il reparto avanzato La punta di Macerata Campania, di proprietà del Frosinone, ha vissuto l'ultima stagione in prestito

Dopo aver ufficializzato gli accordi con Andrea Sbraga e Daniele Mignanelli, l'Avellino vivrà un fine settimana che può risultare decisivo per altre pedine. Il restyling difensivo proseguirà e Gennaro Scognamiglio è l'ulteriore profilo ideato per il reparto arretrato. Il difensore di Gragnano, classe '87, è pronto a salutare Pescara. Lavoro a fari spenti per l'attacco, ma spunta il nome di un ex, di Marcello Trotta. La punta nativa di Santa Maria Capua Vetere e cresciuta a Macerata Campania, classe '92, determinò ad Avellino tra il 2015 e il 2016, con 17 gol in 41 presenze, il grande balzo verso la Serie A. L'attaccante, di proprietà del Frosinone, è reduce da diversi prestiti. Nell'ultima stagione, ha indossato le maglie del Famalicao (massimo campionato portoghese) e del Cosenza, in Serie B, senza lasciare il segno. Trotta va a caccia della continuità tecnica e Avellino potrebbe risultare come la pista utile per il casertano.