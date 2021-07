Avellino, attesa Scognamiglio. Obiettivo Trotta Sessione di allenamento extra in compagnia di Tito: indizio social

Si conferma come un weekend di lavoro sul mercato per l'Avellino. Alessandro Mastalli per il centrocampo, Daniele Mignanelli per la fascia sinistra, Andrea Sbraga nel pacchetto dei centrali e il club biancoverde attende Gennaro Scognamiglio. Sui social, il difensore di Gragnano è in compagnia di Fabio Tito per una sessione di allenamento extra verso la nuova stagione: un chiaro segnale dell'approdo in Irpinia. Scognamiglio saluterà il Pescara e si legherà ai lupi con un contratto su base biennale, che potrebbe presentare l'opzione per la terza stagione.

L'obiettivo per l'attacco è Marcello Trotta. L'ex biancoverde va a caccia del rilancio dopo una stagione priva di vere emozioni (appena due gol segnati nelle avventure al Famalicao e al Cosenza). La punta di Macerata Campania è rientrata al Frosinone per fine prestito e il club ciociaro non appare intenzionato a confermarlo nella lista per la Serie B 2021/2022. Avellino ha garantito all'attaccante lo step utile per la massima serie nel 2016 e potrebbe valere come nuovo trampolino di lancio. Si lavora alla miglior soluzione.