Avellino, Adamo ceduto al Monterosi Il centrocampista partenopeo proseguirà la carriera nel club neopromosso in Serie C

L'Avellino ha ufficializzato la cessione di Emanuele Pio Adamo al Monterosi. Il centrocampista partenopeo, classe '98, saluta il club irpino dopo una stagione da 2 gol in 34 presenze complessive tra stagione regolare, playoff e Coppa Italia. "L’Us Avellino comunica di aver ceduto al Monterosi Fc, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Emanuele Pio Adamo. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Il nativo di Napoli proseguirà la carriera nel club neopromosso in Serie C, avversario dei lupi nella corsa promozione in D.