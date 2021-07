Avellino, la posizione di D'Angelo resta in bilico. Idea Rauti per l'attacco Il centrocampista palermitano è seguito con attenzione da diversi club. Attesa Scognamiglio

L'Avellino completerà l'operazione relativa all'arrivo di Gennaro Scognamiglio nelle prossime ore. Tra domani e martedì, sarà definizione dell'accordo con il difensore centrale, classe '87, reduce da un lungo percorso in Serie B e ora pronto a sposare il progetto biancoverde nel girone C di Serie C. Saluto al Pescara e biennale con potenziale opzione sul terzo anno: ecco la prospettiva d'ingresso per Scognamiglio.

Nel frattempo, seppur a fari spenti, il lavoro della dirigenza irpina prosegue per l'attacco. L'obiettivo resta Marcello Trotta: c'è distanza sull'ingaggio e tra la domanda del Frosinone e quanto proposto dall'Avellino, ma è anche ricerca della miglior soluzione. Trotta va a caccia del rilancio dopo due parentesi in prestito prive di emozioni e ha seguito dal vivo il finale di campionato dei lupi al "Partenio-Lombardi". Per il reparto avanzato, sguardo biancoverde su Nicola Rauti. Il nativo di Legnano, classe 2000, reduce dalla stagione al Palermo (4 gol e 3 assist in 34 presenze), è rientrato al Torino per fine prestito. Punta centrale, ma capace di ricoprire più ruoli, Rauti rientra nelle idee tattiche per il nuovo Avellino.

In uscita, si conferma in bilico la posizione di Santo D'Angelo. Il centrocampista palermitano piace a diversi club, anche di categoria superiore e i prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura dei vari reparti. La mediana ha visto l'ingresso di Alessandro Mastalli.