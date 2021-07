Avellino, ecco Scognamiglio: la firma con il club biancoverde VIDEO | Arrivo nella sede della proprietà per il difensore di Gragnano, classe '87

Gennaro Scognamiglio è un nuovo calciatore dell'Avellino. Il percorso del difensore di Gragnano, classe '87, era ormai chiaro da giorni. Accelerazione conclusiva nel weekend e arrivo alle 11 a Montefalcione. Scognamiglio ha raggiunto la sede della proprietà biancoverde per siglare l'accordo e determinare l'ufficialità di quanto definito nelle scorse ore tra l'Avellino e il centrale difensivo, assistito dall'agente, Mario Giuffredi. Accordo su base biennale per il calciatore, che ha salutato Pescara dopo tre stagioni e la Serie B, vissuta dal 2015 con le maglie di Trapani, Novara, Cesena e dei delfini per un totale di 243 presenze nel torneo cadetto in carriera. Ecco le immagini dell'arrivo di Scognamiglio, che è stato già allenato da Piero Braglia nell'esperienza a Castellammare (nel 2010/2011 fu promozione per la Juve Stabia in Serie B). La settimana si apre con il quarto colpo dopo le ufficialità di Alessandro Mastalli, Andrea Sbraga e Daniele Mignanelli.

Comunicato ufficiale - "L’US Avellino comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dal Pescara, le prestazioni sportive del calciatore Gennaro Scognamiglio. Nato a Gragnano (NA) il 24 aprile 1987, il difensore partenopeo vanta una lunga esperienza tra i professionisti divisa tra i campionati di serie C e serie B. In totale ha collezionato ben 386 presenze tra i professionisti, mettendo a segno 35 gol, con le maglie di Crotone, Cosenza, Juve Stabia, Perugia, Benevento, Trapani, Novara, Cesena e Pescara. Scognamiglio ha firmato con il club irpino un contratto biennale".