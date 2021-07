Serie C, Stefano Palazzi è il nuovo giudice sportivo Incontro con il notaio Marino, il presidente Ghirelli e il segretario Paolucci

Stefano Palazzi è il nuovo giudice sportivo della Lega Pro. Incontro con il notaio, Pasquale Marino, il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, e il segretario generale, Emanuele Paolucci. "Alto profilo giuridico e grande autonomia caratterizzano il lavoro del dottor Palazzi sulla scia di una grande esperienza come quella svolta dal notaio Marino, chiamato ad incarichi nazionali. - ha affermato Ghirelli - Avere oggi come giudice sportivo il dottor Palazzi è motivo di grande orgoglio per la Lega Pro". La riunione ha consentito di programmare l'organizzazione degli uffici e la definizione degli ambiti di lavoro con i delegati, coordinati da Luciano Russo, e con riferimenti anche all'autonomia della Can Pro. Nel mese di settembre, il lavoro e le direttrici saranno presentati anche ai massimi dirigenti della società di Lega Pro.