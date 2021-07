Avellino, si avvicina il ritiro: sguardo al reparto avanzato Difesa e centrocampo, ora il club irpino lavora per l'attacco

Non solo Gennaro Scognamiglio nella giornata di ieri. L'Avellino ha ufficializzato l'accordo con Antonio Matera. Contratto biennale per il centrocampista ex Cavese e ulteriore annuncio in pochi giorni dopo quelli di Alessandro Mastalli, Andrea Sbraga, Daniele Mignanelli e Scognamiglio. Il restyling difensivo è stato completato anche dalle uscite di Giuliano Laezza e Gabriele Rocchi.

Nelle prossime ore, l'Avellino ripartirà davvero verso il campionato 2021/2022: primi arrivi in città per le visite mediche e i controlli nella gestione covid e poi sarà partenza per il ritiro di Roccaraso, in programma da sabato fino a sabato 7 agosto. Dopo la difesa e il centrocampo, lo sguardo biancoverde è rivolto al reparto avanzato. Senza fretta, ma si punta all'accelerazione opportuna per l'attacco con Marcello Trotta che resta l'obiettivo e con Emanuele Santaniello che resta nei desideri di divere società di terza serie.