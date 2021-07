Avellino, si riparte: via alle visite mediche. Da sabato lupi a Roccaraso Scaldano i motori anche le altre campane in Serie C. Ricorsi al CONI: ecco quando si discutono

L'Avellino riaccende i motori. In città sono iniziate le visite mediche preludio alla partenza per Roccaraso, sede del ritiro precampionato dove i biancoverdi saranno impegnati da sabato 24 luglio a sabato 7 agosto. Una volta conclusi i test medici, via a quelli atletici valutativi. Sono già state organizzate due amichevoli che la squadra, allenata da Piero Braglia, sosterrà durante la marcia di avvicinamento alla stagione 2021/2022: la prima si terrà mercoledì 28 luglio, alle 17,30, a Roccaraso, contro il Napoli Primavera. Il 4 agosto i lupi si trasferiranno, invece, allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone per affrontare, a partire dalle 18, i padroni di casa. Via pure al raduno della Turris mentre domani, alle 19, festa al “Menti” e presentazione di mister Walter Alfredo Novellino. Infine, la sessione di udienze della Sezione Collegio di Garanzia sulle controversie in materia di ammissione/esclusione dai campionati professionistici, è stata fissata per il prossimo 26 luglio, dalle 16, presso il Salone d’Onore del CONI. Sul tavolo i ricorsi avverso la mancata iscrizione del ChievoVerona, in Serie B; di Carpi, Casertana, Novara, Paganese e Sambenedettese in Serie C, ma anche della Cavese, che ha impugnato la delibera del Consiglio Federale FIGC che ha stabilito criteri e procedure ai fini dell’integrazione dell’organico di Lega Pro 2021/2022.