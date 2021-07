Avellino, seconda giornata di visite mediche. Mercato in fermento Volti vecchi e nuovi nella seconda giornata di test medici. Entrate e uscite: calma apparente

Il conto alla rovescia entra nel vivo. L'Avellino è all'antivigilia della partenza per il ritiro a Roccaraso, in programma dal 24 luglio al 7 agosto, e in città, proprio alle spalle della Curva Sud che i tifosi non vedono l'ora di tornare ad affollare, si è conclusa la seconda mattinata di visite mediche. Dopo Sbraga, Messina, Pizzella, Pane, Ciancio, Tito, Bernardotto, Maniero e Santaniello, oggi è stato il turno (in ordine sempre, rigorosamente, sparso) di Luigi Silvestri, Aloi, Forte, Miceli, Rizzo, D'Angelo, Marco Silvestri e De Francesco. Con loro, a rappresentare la vecchia guardia, pure altri due neo-acquisti: i centrocampisti Mastalli e Matera. Presente anche Di Somma, che ha supervisionato le operazioni. Il direttore sportivo continua a intessere trattative per puntellare la rosa, in pieno corso di restyling: dopo Adamo anche Rocchi, che si era svincolato dal club irpino nelle scorse ore, si è accasato tra le file del neo-promosso Monterosi. Per l'attacco sono diversi i profili passati al setaccio, più o meno noti: da Trotta a Pandolfi, passando per Rauti, ma il mercato è ancora lungo e, intanto, si ripartirà da una base più che adeguata, sia in termini numerici, sia qualitativi, per affrontare l'inizio della preparazione precampionato. Sul fronte uscite da valutare le posizioni di Aloi, D'Angelo e Tito, che hanno richieste tra Serie B e Lega Pro con ambizioni da vertice e stanno discutendo il rinnovo: indispensabile per scongiurarne la necessità di una cessione.