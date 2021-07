Juve Stabia, Novellino si presenta ma è gelo in sala stampa Clima teso e nessuna domanda per l'allenatore, applaudito dai tifosi sugli spalti del "Menti"

di Marco Festa, inviato a Castellammare di Stabia

Non è iniziata in un clima disteso l'avventura di Walter Alfredo Novellino sulla panchina della Juve Stabia. La stampa locale ha optato per una protesta, compatta, in occasione della conferenza di presentazione del neo-tecnico declinando l'invito a porgli domande. Alla base della decisione una serie di interviste rilasciate dall'allenatore, ex tra le altre di Napoli e Avellino, nei giorni precedenti al primo incontro ufficiale con i giornalisti stabiesi, che si sono così sentiti mancare di rispetto. Ad esacerbare gli animi hanno, inoltre, contribuito il primo allenamento a porte chiuse, con annessa direttiva di consentire di raggiungere la sala lavoro non prima della fine della sessione sul campo dello stadio “Menti”, ed il ritardo di 40 minuti con cui il mister ha raggiunto microfoni e taccuini in compagnia dell'amministratore unico, Vincenzo Todaro, e del direttore sportivo Raffaele Rubino. Inevitabile il clima di imbarazzo, con Novellino che ha, comunque, raccontato di come non vedesse l'ora di tornare a guidare una squadra, di essere in sintonia con il presidente Andrea Langella e lo stesso Rubino per costruire una squadra che possa dire la sua in un campionato competitivo, qual è quello che caratterizzerà il girone C di Serie C. Solo cinque minuti prima di qualche chiarimento a microfoni spenti, ma non in presenza del trainer che ha guadagnato la via degli spogliatoi interrogandosi sul perché di quanto fosse accaduto. A sciogliere il gelo, gli applausi ricevuti dai tifosi nel momento dell'ingresso in campo, in concomitanza con la presentazione delle nuove divise da gioco delle vespe: “Se sono qui è per voi. A Castellammare ci sono stato spesso, da avversario, e ho sempre dovuto soffrire. Siete un pubblico che sa fare la differenza. Forza Juve Stabia!” ha concluso Novellino rivolgendosi ai circa 200 supporter gialloblù assiepati sulle gradinate.