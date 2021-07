Carriero, dalla ruspa alla carriola il passo è breve: risate biancoverdi Ciancio e il centrocampista protagonisti di una gag già virale alla vigilia del ritiro a Roccaraso

Per fare gruppo, cosa è più importante degli uomini spogliatoio? Nulla. E così l'Avellino, alla vigilia della partenza per il ritiro a Roccaraso, ricomincia proprio da chi in campo non tira mai indietro la gamba e da chi, fuori dal campo, vive il rapporto con i compagni di squadra come fosse una famiglia lontano dalla famiglia. A offrire un piccolo antipasto delle portate di allegria e capacità di non prendersi troppo sul serio tra le fatiche quotidiane, che saranno certamente accomodate sul campo in erba naturale in provincia dell'Aquila scelto per la preparazione precampionato, ci hanno pensato Ciancio e Carriero. Il centrocampista è passato in un amen da “ruspa”, il suo ormai celebre nome di battaglia con cui Braglia lo ha battezzato, a “calcinaccio”, trasportato a bordo di una carriola dal brizzolato cursore di fascia, che lo ha scaricato proprio nella sua zona di competenza, in mezzo al campo, tra le risate generali. A documentare il tutto un video postato sui canali social del club. Domani si parte, saranno giorni di duro lavoro e non una gita, ci mancherebbe, ma è proprio nei prossimi giorni che verranno poste le basi del gruppo. Bisogna fare gruppo. E non è mera retorica. Si decide tanto, da subito, per una squadra che dovrà dimostrarsi tale per vincere e superare pressioni e momenti di difficoltà che, inevitabilmente, arriveranno. Le aspettative sono alte, ma lo spirito è giusto. Intanto, ancora una volta e di più, ai tifosi non resta che augurarsi proprio la permanenza di Ciancio, ragazzo d'oro e professionista esemplare, che vorrebbe riavvicinarsi a casa, ma che pure qui, in fondo, è a casa, e si candida al ruolo di leader silenzioso di una rosa già da tempo compatta e unita, chiamata a cementarsi definitivamente tra una messa sotto torchio e l'altra dal Piero biancoverde.