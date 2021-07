L’Avellino è a Roccaraso. Mercato, si preparano i colpi per l’attacco Via al ritiro in provincia dell’Aquila per i 24 calciatori biancoverdi convocati

di Marco Festa, inviato a Roccaraso (AQ)

L’Avellino è in ritiro a Roccaraso. I biancoverdi hanno raggiunto la località abruzzese, in provincia dell’Aquila, poco dopo le 12,20 dando inizio al proprio percorso precampionato. Il tempo di scaricare le valigie in hotel e tutti a tavola, poi il riposo pomeridiano che precederà la prima seduta di allenamento, in programma alle 17,30. Da domani tutti sotto torchio, si lavorerà al ritmo di due sessioni di fatiche quotidiane. Sono 24 i calciatori a disposizione di Piero Braglia, che, a dispetto della scorsa estate, potrà plasmare il suo Avellino sin da subito in attesa degli ultimi ritocchi alla rosa. In tal senso, è impegnato il direttore sportivo Salvatore Di Somma, che ha raggiunto la squadra per accompagnarla nel primo giorno della nuova annata agonistica. Si intensificano i negoziati per Trotta, ridotta la differenza tra domanda e offerta, nella trattativa con il Frosinone potrebbe essere inserito il giovane Mocanu, che ha deciso di non aggregarsi al gruppo in attesa di trovare una sistemazione che gli garantisca continuità di impego. Si continua a valutare l’idea Castaldo e Micovschi, che si è promesso all’Avellino, attende solo il via libera dal suo entourage per tornare in biancoverde. Ma per il mercato c’è tempo, ora è il momento di sudare. Sotto col ritiro a Roccaraso, che si concluderà il prossimo 7 agosto. Il 28 luglio, alle 17,30, contro la Primavera del Napoli, primo test amichevole.