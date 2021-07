Avellino, Mastalli non vede l'ora: "Nel posto ideale per rilanciarmi" A Roccaraso prime parole da calciatore biancoverde per l'ex capitano della Juve Stabia

Quarto giorno di ritiro per l'Avellino a Roccarso. A margine dell'allenamento mattutino si è tenuta la prima conferenza stampa stagionale di un calciatore biancoverde. Ad aprire le danze uno dei neo-acquisti, nonché il primo annunciato ufficialmente dalla società irpina, il centrocampista Alessandro Mastalli: “È stata una trattativa molto semplice, per nulla impegnativa, perché dal primo momento in cui sono stato chiamato, sentendomi onorato dell'interesse dell'Avellino, non ho avuto dubbi sulla scelta che avrei voluto prendere. Mi è piaciuto subito l'ambiente con cui ho iniziato a interagire, l'impressione che mi ha fatto la società è stata più che positiva. Mi hanno fatto sentire importante, capire che mi volevano a tutti i costi. L'Avellino mi aveva cercato anche alcuni anni fa, ma non se ne fece nulla. Adesso, eccomi qui. Finalmente”.

L'ex capitano della Juve Stabia è reduce da una stagione travagliata, conclusa con un divorzio tra le polemiche in seguito a un intervento di pulizia a un ginocchio non concordato con la società: “Per rilanciarmi non potevo scegliere di meglio, spero che tutto vada come deve andare per dimostrare il mio valore, per tornare a far vedere ciò di cui sono capace. Sarà una stagione importante, impegnativa. Speriamo bene. Sta nascendo un gruppo che, per quelle che sono le mie sensazioni, può arrivare fino in fondo. Non bisogna essere i più forti, ma i più compatti per vincere i campionati”.

Mastalli, elemento versatile al servizio dei lupi: “Do completa disponibilità al mister. Posso giocare da mezzala, mediano, trequartista: non ha problemi. Se proprio devo scegliere, ovviamente, preferisco giocare da mezzala”.