Lega Pro, ecco il girone C di Serie C formato 2021/2022 Il Consiglio Federale ha votato la graduatoria per l'integrazione dell'organico

Dopo i verdetti del Collegio di Garanzia del Coni prende forma il girone C di Serie C formato 2021/2022. In applicazione del Comunicato Ufficiale numero 293/A del 14 giugno sono arrivate domande di integrazione di organico dai seguenti club: Arezzo, Alma Juventus Fano, Cavese, Fidelis Andria, Latina, Lucchese, Pistoiese e Siena. Il Bisceglie ha presentato domanda di riammissione, ma non essendosi verificata alcuna situazione prevista dall’articolo 49, comma 5 bis delle NOIF, la domanda è stata ritenuta inammissibile.

Preso atto del parere delle Commissioni e dei criteri fissati dal Comunicato Ufficiale numero 285/A del 14 giugno, il Consiglio Federale ha votato la seguente graduatoria per l’integrazione dell’organico in Serie C: Latina, Fidelis Andria e Siena provenienti dalla Serie D; Lucchese, Alma Juventus Fano e Pistoiese dalla Lega Pro (gli eventuali ripescaggi avvengono in maniera alternata, quest’anno con priorità alle società di Interregionale).

Il Picerno (e non l'FC Messina) occuperà il posto lasciato vacante dal Gozzano, che ha rinunciato all'iscrizione. Dopo il ripescaggio in Serie B del Cosenza, al posto del ChievoVerona, e l'esclusione della Casertana sta per nascere, dunque, il nuovo girone C di Serie C.

Serie C, girone C 2021/2022

Avellino

Bari

Campobasso

Catania

Catanzaro

Fidelis Andria

Foggia

Juve Stabia

Latina

ACR Messina

Monopoli

Monterosi

Paganese

Palermo

Picerno

Potenza

Taranto

Turris

Vibonese

Virtus Francavilla