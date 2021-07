DIRETTA / Avellino - Napoli Primavera, cronaca testuale in tempo reale In diretta dal campo sportivo di Roccaraso la prima amichevole precampionato dei biancoverdi

di Marco Festa, inviato a Roccaraso (AQ)

In diretta dal campo sportivo di Roccaraso, Avellino - Napoli Primavera: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it.

(Tocca qui, aggiorna la pagina o premi F5 per visualizzare gli aggiornamenti in tempo reale)

Il tabellino.

Avellino - Napoli Primavera 0-0 (5')

Avellino pt (4-3-1-2): Forte; Ciancio, Sbraga, Dossena, Mignanelli; Mastalli, Matera, D'Angelo; De Francesco; Santaniello, Maniero. A disp.: Pane, Pizzella, Miceli, Scognamiglio, M. Silvestri, Bernardotto, Messina, Rizzo, Tito, L. Silvestri, Capone. All.: Braglia.

Primo tempo

5' Prima fase di studio. Prime indicazioni di Braglia alla squadra.

1' - Partiti.

0' - Squadre in campo dopo un intenso riscaldamento. All'esterno del campo non mancano i curiosi e i tifosi dell'Avellino che hanno raggiunto Roccaraso per seguire l'amichevole dei lupi.

Pre partita

Al campo sportivo di Rivisondoli è tutto pronto per il calcio d'inizio di Avellino - Napoli Primavera, primo test precampionato stagionale per i biancoverdi allenati da Piero Braglia. Il tecnico grossetano ha scelto il suo primo undici iniziale: lupi in campo con il 4-3-1-2. Gli interpreti: Forte in porta; Ciancio, Sbraga, Dossena e Mignanelli in difesa; Mastalli, Matera e D'Angelo a centrocampo; De Francesco alle spalle di Santaniello e Maniero. A riposo precauzional Carriero.

Tanti spettatori d'eccezione a bordocampo: l'ex Procuratore della Repubblica di Avellino, Paolo Cantelmo, che ha già seguito i lupi in allenamento, ma anche tanti addetti ai lavori tra cui mister Paolo Specchia e il direttore sportivo della Juve Stabia, Raffaele Rubino, a colloquio con il collega avellinese Salvatore Di Somma. Massimo riserbo circa possibili calciatori nel mirino della Juve Stabia, che non dovrebbe essere sulle tracce di Emanuele Santaniello, ma di una punta centrale da consegnare a Walter Alfredo Novellino.