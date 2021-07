Avellino, faccia a faccia con i tifosi dopo il test col Napoli Primavera Confronto tra supporter e squadra: ecco perché

di Marco Festa, inviato a Roccaraso (AQ)

Al termine di Avellino – Napoli Primavera, amichevole giocata questo pomeriggio a Roccaraso e terminata con in finale di 3-0 in favore dei biancoverdi, si è consumato un confronto tra la squadra e circa una ventina di ultras che hanno raggiunto l’Abruzzo per seguire il test dall’esterno dell’impianto sportivo. Motivo del contendere il mancato saluto a fine gara dei calciatori nei confronti dei supporter irpini. Faccia a faccia squadra – tifosi a cui hanno preso parte anche il direttore sportivo Di Somma e l’amministratore unico della IDC, Giovanni D’Agostino. Non si è dichiaratamente accorto della situazione mister Braglia, che era già rientrato negli spogliatoi. Clima teso, sciolto da un applauso finale a sancire la ritrovata unità d’intenti. Presenti, oltre agli ultras, anche sostenitori che sono partiti la scorsa notte dalla Svizzera per tornare nella propria terra d’origine ed hanno fatto tappa in provincia dell’Aquila per rivedere in azione da vicino, dopo la pandemia, la propria squadra del cuore. Il tifo organizzato ha, invece, fatto il suo ingresso in scena tra sventolio di bandieroni e torce accese poco dopo la mezz’ora del primo tempo.