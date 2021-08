Avellino, prima la Ternana poi i rinnovi: raggiunte le prime due intese C'è la fila per D'Angelo e Tito. Un centrocampista potrebbe restare senza prolungare

L'Avellino è pronto a scendere in campo per la prima gara ufficiale stagionale, in programma domani, alle 18,30, al “Liberati”, contro la Ternana. Tempo di Coppa Italia, voglia di regalarsi la sfida al “Dall'Ara” con il Bologna, in programma il prossimo 16 agosto. Non è, però, ovviamente, solo il campo a tenere banco e neppure, solo, il calciomercato. La settimana prossima sarà determinante per i rinnovi dei contratti di alcuni pezzi da novanta biancoverdi. Gli agenti sono stati convocati ad Avellino per discutere ed eventualmente ratificare i prolungamenti dei vincoli in scadenza il 30 giugno 2022. Raggiunta un'intesa sulla parola con Forte e Aloi, si va verso la schiarita con D'Angelo e Tito, per cui c'è la fila: sul centrocampista c'è il Bari; sul cursore di fascia mancina il Südtirol e il Padova. Non siederà al tavolo dei negoziati Miceli, in procinto di trasferirsi a titolo definitivo alla Virtus Francavilla, pronta a fargli sottoscrivere un biennale. Bernardotto estenderà la durata del suo accordo sino al 2024 e si trasferirà in prestito al Gubbio. Resterà con la possibilità di arrivare a scadenza o essere ceduto nelle battute finali della sessione estiva De Francesco.