Avellino, Forte rinnova sino al 2023 con opzione per un'ulteriore stagione Il portiere dà il via ai prolungamenti dei contratti in scadenza: il punto

In mani sicure. Francesco Forte difenderà i pali dell'Avellino sino al 30 giugno 2023, ma il contratto potrà essere esteso sino al 30 giugno 2024 nel caso in cui il club biancoverde decida di esercitare l'opzione inserita nell'accordo raggiunto con il portiere calabrese. Tra i migliori della scorsa stagione, determinante in più di una circostanza, Forte, che era in scadenza, è stato blindato dall'Avellino in una giornata densa di novità per quanto riguarda la rosa irpina: ceduti Bernardotto, in prestito al Teramo; Santaniello e Miceli a titolo definitivo, rispettivamente alla Turris e alla Virtus Francavilla; risolto consensualmente il vincolo con Marco Silvestri (vicino alla Viterbese). A 29 anni l'estremo difensore proverà la scalata alla Serie B nel pieno della propria maturità professionale. Il prolungamento di Forte è il primo di una lunga serie. Raggiunta l'intesa pure con Luigi Silvestri, vicini all'estensione del rapporto in essere pure Aloi e Rizzo, in attesa di capire il destino di Ciancio, D'Angelo e Tito. L'Avellino, intanto, si muove calando la sua saracinesca.