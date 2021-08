Micovschi: "Torno ad Avellino più pronto, più determinato e con più esperienza" Ufficializzati i dettagli dell'intesa con il rumeno. Su Instagram messaggio del procuratore Sarmasan

“Sono tornato ad Avellino! Più pronto, più determinato e con più esperienza. Sempre forza lupi!” Claudiu Micovschi ha veicolato le prime dichiarazioni da calciatore dell'Avellino attraverso il suo profilo Instagram condividendo il classico loop attraverso cui il club biancoverde ha svelato i volti di tutti i neo-acquisti: partenza di spalle e poi sguardo in camera per trasmettere carica ed entusiasmo all'alba della nuova avventura. Per Micovschi, però, non si tratta di un benvenuto, ma, per l'appunto, di un bentornato. Dalla stagione 2019/2020 in cui totalizzò 35 presenze, 5 gol e 7 assist, a quella 2021/2022; dal prestito alla cessione a titolo definitivo dal Genoa, che incasserà una percentuale sulla futura rivendita. L'Avellino ha blindato il classe 1999 con un contratto triennale, come svelato nel comunicato ufficiale seguito alle visite mediche di rito e ai primi tre allenamenti alla corte di Piero Braglia. A celebrare l'intesa, sempre su Instagram, anche Catalin Sarmasan, l'agente rumeno di Micovschi: “L'U.S. Avellino ha dato il cinque al Genoa e si assicurata i servizi di Claudiu Micovschi. Tre anni di contratto e voglia di riportare in prima linea un club della tradizione del calcio italiano. In bocca al lupo Clau!” il messaggio con le emoji di un pallone da calcio, di un lupo e un cuore verde a corredo.