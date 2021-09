Juve Stabia - Avellino, le probabili formazioni Alle 20,30 il calcio d'inizio della gara valida per la seconda giornata del girone C di Serie C

Scocca l'ora del primo derby campano nel girone C di Serie C 2021/2022. Alle 20,30 il calcio d'inizio di Juve Stabia – Avellino, gara valida per la seconda giornata di campionato. Vespe e lupi arrivano allo scontro diretto dopo aver pareggiato all'esordio con il finale di 1-1 rispettivamente in trasferta ad Andria e in casa contro il Campobasso. Sponda gialloblù, Novellino è pronto a variare per tre undicesimi l'undici iniziale opposto ai pugliesi allo stadio “Degli Ulivi”. In difesa Troest potrebbe recuperare e prendere il posto di Caldore; a centrocampo Berardocco dovrebbe essere preferito a Davì mentre in attacco è certo l'impiego dell'ex biancoverde Eusepi, ultimo colpo in ordine cronologico arrivato dal mercato. E a proposito di botti finali, Braglia è pronto a lanciare subito in campo Di Gaudio. L'ex ChievoVerona agirà a sinistra nel tridente d'attacco completato da Micovschi a destra e Kanoute falso nueve, scelto per sfidare in velocità i rocciosi centrali stabieso, ma anche per ovviare alle condizioni ottimali di Maniero e Plescia. Rientrano da un turno di squalifica e saranno titolari Dossena, in difesa, e Aloi nel cuore del settore nevralgico. Out l'ex Scognamiglio, alle prese con noie a una caviglia.

Juve Stabia – Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Menti” (ore 20,30)

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci, Troest, Rizzo; Berardocco, Schiavi; Stoppa, Bentivegna, Panico; Eusepi. A disp.: Russo, Pozzer, Caldore, Esposito, Picardi, Davì, Altobelli, Scaccabarozzi, Guarracino, Squizzato, Lipari, Della Pietra. All.: Novellino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cinaglia, Lazzari, Squizzato, Todisco.

Ballottaggi: Troest – Caldore: 55% - 45%; Berardocco – Davì: 51% - 49%.

Diffidati: nessuno.

Avellino (4-3-2-1): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Carriero, Aloi, D'Angelo; Micovschi, Di Gaudio; Kanoute. A disp.: Pane, Bove, Sbraga, Mignanelli, Rizzo, Mastalli, De Francesco, Matera, Gagliano, Maniero, Plescia, Messina. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Scognamiglio.

Ballottaggi: Tito – Mignanelli: 55% - 45%.

Diffidati: nessuno.

Arbitro: Bitonti della sezione di Bologna. Assistenti: Basile della sezione di Chieti e Salma della sezione di Ostia Lido. Quarto ufficiale: Saia della sezione di Palermo.