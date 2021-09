Serie C, salta la prima panchina nel girone C Torna in sella un tecnico con un curriculum di tutto rispetto

Salta la prima panchina in Serie C. La Paganese ha deciso di procedere con l'esonero del tecnico Raffaele Di Napoli e dello staff tecnico composto da Alessandro Tatomir, Luca Piscitelli e Carlo Pagliarulo. Fatale la sconfitta per 2-0 maturata ieri sera, al “Francioni”, contro il Latina, successiva al pareggio in rimonta per 4-4, al “Torre”, contro l'ACR Messina e al ko nel primo turno di Coppa Italia di Serie C (2-0 allo “Zaccheria” contro il Foggia). “Il presidente Raffaele Trapani e tutta la società ringraziano Raffaele Di Napoli e il suo staff per il lavoro svolto sino a oggi e per la grande professionalità e la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando allo stesso le migliori fortune” si legge nella nota ufficiale diffusa dal club azzurrostellato per annunciare la fine dell'esperienza del trainer a Pagani. Già individuato e ingaggiato il successore di Di Napoli. Si tratta di un ritorno. La Paganese ha affidato la guida della prima squadra a Gianluca Grassadonia. Sullo scranno della Paganese, Grassadonia ha ottenuto risultati importanti tra cui la promozione in Serie C fino al raggiungimento, storico, dei playoff per la promozione in Serie B. Nelle prossime ore verrà ufficializzato anche lo staff che collaborerà con il nuovo mister. “Il presidente Raffaele Trapani, l'amministratore unico Filippo Raiola e il coordinatore dell'area tecnica Cosimo D'Eboli, augurano a Gianluca Grassadonia buon lavoro”.