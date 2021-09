Avellino, riecco De Napoli: entrerà nel settore giovanile Il ritorno di "Rambo": il nativo di Chiusano San Domenico di nuovo biancoverde

Aveva salutato l'Avellino nell'estate del 1986 dopo tre stagioni super che gli garantirono l'approdo in Nazionale, la partecipazione al Mondiale da calciatore biancoverde in Messico (prima delle due rassegne iridate vissute in carriera) e il trasferimento al Napoli di Diego Armando Maradona. Fernando De Napoli è pronto al nuovo ingresso nel club irpino. Il nativo di Chiusano San Domenico è pronto al ritorno: "Rambo" avrà un ruolo nel settore giovanile come elemento di spicco e dal forte legame con il passato.

De Napoli, che da calciatore ha vinto quattro Scudetti (due con il Napoli, due con il Milan), una Champions League con i rossoneri, una Coppa Uefa con i partenopei, una Supercoppa Europea (Milan), una Coppa Italia (Napoli) e tre Supercoppe Italiane (una con il Napoli, due con il Milan), protagonista in azzurro anche nelle notti magiche di Italia '90 e nell'Europeo del 1988, vivrà una nuova sfida da dirigente e tecnico (quella precedente era terminata nel 2005 con la Reggiana, società con cui aveva chiuso il percorso da calciatore).