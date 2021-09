Avellino - Latina, in attesa delle tessere ecco come devono entrare gli abbonati La nota di precisazioni del club biancoverde con tutti i dettagli sulle modalità di accesso

In vista del match tra Avellino e Latina, valido per la terza giornata del girone C di Serie C, in programma domenica 12 settembre 2021 alle 20,30, l'U.S. Avellino ha reso noto che le tessere acquistate fino a questo momento verranno stampate successivamente alla chiusura della campagna abbonamenti. Per questa ragione non sarà possibile consegnarle per la gara Avellino – Latina. Saranno sicuramente disponibili per la prossima gara interna contro il Potenza.

Si invitano i supporter biancoverdi che hanno sottoscritto l’abbonamento stagionale a rispettare le seguenti indicazioni. Recarsi al varco d’accesso muniti di una delle certificazioni vedi Covid-19, di ricevuta di acquisto della fidelity e del segnaposto dell’abbonamento.

Sia la ricevuta di acquisto della fidelity card che il segnaposto dell’abbonamento sono stati consegnati al momento dell’acquisto in biglietteria, all’official store o presso uno dei rivenditori autorizzati TicketOne.