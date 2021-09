Avellino, non solo 3-4-2-1 e 4-3-3: con Aloi fuori possibile variazione tattica Contro il Latina i biancoverdi potrebbero adottare un sistema di gioco pressoché inedito

Lontano da occhi indiscreti, l'Avellino continua la preparazione in vista della gara casalinga con il Latina in programma domenica, con calcio d'inizio alle 20,30, allo stadio “Partenio-Lombardi”, valida per la terza giornata del girone C di Serie C 2021/2022. Braglia dovrà rinunciare a Micovschi, alle prese con una lesione del retto femorale della coscia sinistra, e Aloi, squalificato per una giornata in seguito all'espulsione per somma di ammonizioni rimediata sabato scorso, al “Menti”, contro la Juve Stabia. Tra le soluzioni percorribili per ovviare all'assenza del perno del centrocampo c'è quella di un aggiustamento del sistema di gioco dal 4-3-2-1, alla stregua di un 4-3-3, in fase di possesso, al 4-2-3-1. Un assetto tattico che permetterebbe a Mastalli, in ballottaggio con De Francesco e Matera, di avanzare il proprio raggio di azione agendo da trequartista anziché da regista, un ruolo non propriamente nelle sue corde. L'ex capitano delle vespe, mezzala tecnica, potrebbe essere più a suo agio avanzando di qualche metro. Da valutare le condizioni di Scognamiglio, calciatore chiave per l'adozione di una linea a 3 difensiva, altra potenziale opzione in termini di schieramento per disegnare un 3-4-2-1 o un 3-4-3. La sensazione è, però, che si voglia continuare a battere sul passaggio finalizzato a giocare a 4, nelle retrovie, per rodare i sincronismi ed oleare i meccanismi di un modulo più votato all'attacco.