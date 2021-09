Avellino, cambia l'orario di una delle prossime partite in calendario Ufficiale l'anticipo all'antivigilia di un tour de force da tre partite in nove giorni

Avellino – Ancona Matelica, valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C, in programma mercoledì 15 settembre allo stadio “Partenio-Lombardi”, è stata anticipata alle 17. Il match, inizialmente fissato per le 20,30, prenderà, dunque, il via con tre ore e mezza di anticipo rispetto a quanto stabilito in partenza agevolando il rientro in sede, in tarda serata, degli avversari dei biancoverdi. La sfida con i marchigiani rappresenterà la seconda tappa di un tour de force da tre partite in nove giorni, che sarà avviato domenica, alle 20,30, con la gara casalinga contro il Latina, valida per la terza giornata del girone C di Serie C, e verrà concluso con la trasferta al “Veneziani” contro il Monopoli, in calendario lunedì 20 settembre alle 21. Tre banchi di prova che, oltre il dispendio di energie fisiche e mentali, permetterà a Braglia di rodare i sincronismi tra i reparti e accelerare nel percorso verso il raggiungimento di un soddisfacente grado di intesa tra gli interpreti, fondamentale per incassare i primi successi stagionali.