Avellino, ecco chi giocherà al posto dello squalificato Aloi Corsa a tre per tutta la settimana, ma Braglia dovrebbe aver sciolto le sue riserve sul sostituto

Le lancette dell'orologio corrono verso il calcio di inizio di Avellino – Latina, valida per la terza giornata del girone C di Serie C 2021/2022, la concentrazione sale per i biancoverdi, chiamati a centrare il primo successo stagionale in campionato per garantirsi un'iniezione di fiducia e mettere a tacere gli scetticismi, serpeggianti, in seguito ai due pareggi consecutivi rimediati contro Campobasso e Juve Stabia. Al “Partenio-Lombardi” scocca l'ora della seduta di rifinitura in cui rodare modulo e sincronismi. Le indicazioni emerse dalla conferenza stampa tenuta ieri da Piero Braglia hanno lasciato intendere che il modulo sarà confermato: avanti tutta con il 4-3-2-1, che in fase di possesso dà vita al 4-3-3 che il tecnico ha voluto fortemente adottare, indirizzando, in tal senso le strategie di mercato. Per quanto riguarda gli interpreti dovrebbe essere una sola la novità rispetto agli undici iniziali scelti per il derby al “Menti”. De Francesco è in pole position per prendere il posto dello squalificato Aloi. Per caratteristiche, il centrocampista è visto dallo stesso Braglia come il naturale sostituto del collega di reparto calabrese e, dunque, va profilandosi una staffetta con Matera mentre Mastalli appare destinato a subentrare a gara in corso per agire da mezzala piuttosto che in cabina di regia. Nessun presumibile avvicendamento in difesa, dove davanti a Forte agiranno Ciancio, Dossena, Silvestri e Tito e in attacco, con Kanoute, Maniero e Di Gaudio in rampa di lancio, così come in mediana: Carriero e D'Angelo fungeranno da interni.