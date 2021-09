Avellino, dubbio Di Gaudio alla ripresa. Mercoledì c'è l'Ancona Matelica Mercoledì, alle 17, sarà sfida con i marchigiani per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C

È fissata per domani la ripresa della preparazione dell'Avellino, reduce dal pari casalingo (1-1) con il Latina. Antonio Di Gaudio ha saltato la gara con i pontini a causa di un affaticamento agli adduttori. "Fuori a scopo precauzionale", come indicato dal club irpino, e nelle prossime ore Piero Braglia capirà l'entità del fastidio muscolare accusato dal fantasista palermitano. Nel frattempo, c'è la sfida di Coppa Italia di Serie C dietro l'angolo.

Mercoledì, con calcio d'inizio alle 17, al "Partenio-Lombardi" l'Avellino ospiterà l'Ancona Matelica. Sicuro turnover tra i biancoverdi contro i marchigiani, allenati da Gianluca Colavitto, reduci dal pari firmato a Grosseto. "Abbiamo preso un punto che muove la classifica in una gara che potevamo vincere, ma che potevamo anche perdere e che ci proietta verso un altro impegno che è la Coppa Italia di Serie C", ha affermato la dg dell'Ancona Matelica, Roberta Nocelli, verso la gara in terra irpina. L'Avellino proverà a sbloccarsi in Coppa prima della trasferta di Monopoli (lunedì alle 21), già chiave contro la capolista del girone C a punteggio pieno.