Avellino - Ancona Matelica, ecco la designazione arbitrale Lupi in campo mercoledì (ore 17) al "Partenio-Lombardi" per la Coppa Italia di Serie C

Sarà Marco Saia della sezione di Palermo il direttore di gara per il match Avellino - Ancona Matelica, in programma mercoledì (calcio d'inizio alle 17) e valido per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti, Francesco Valente di Roma 2 e Francesco Arena di Roma 1, con Dario Di Francesco di Ostia Lido quarto uomo. Primo anno in Serie C per Saia, che ha debuttato con la sfida Fidelis Andria - Juve Stabia 1-1, giocato lo scorso 29 agosto.

Coppa Italia Serie C - Designazioni arbitrali

Secondo Turno

Avellino - Ancona Matelica: Saia (Valente-Arena, Di Francesco)

Trento - Seregno: Acanfora (Miniutti-Licari, Tremolada)

Foggia - ACR Messina: Petrella (Piedipalumbo-Pizzoni, Arace)

Catanzaro - Catania: Vergaro (Cleopazzo-Fratello, Arena)

Cesena - Virtus Entella: Fiero (Testi-Lencioni, Fontani)

Pescara - Grosseto: Taricone (Tempestilli-Cerilli, Centi)

Fidelis Andria - Virtus Francavilla: Carrione (Nasti-Bocca, Pascarella)

Sudtirol - Giana Erminio: Emmanuele (Caso-Torresan, Turrini)

Juventus U23 - Feralpisalò: Virgilio (Porcheddu-Regattieri, Panettella)

Modena - Imolese: Nicolini (Ravera-Conti, Maggio)

Padova - Legnago Salus: Caldera (Moroni-Santarossa, Delrio)

Palermo - Monopoli. Collu (Marchetti-Croce, Costanza)

Pro Vercelli - Albinoleffe: Zucchetti (Bianchini-D'Angelo, Angelucci)

Viterbese - Turris: Scarpa (Pedone-Toce, Iacobellis)