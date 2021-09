Ancona Matelica, ecco la probabile formazione per la sfida con l'Avellino Coppa Italia di Serie C, scatta il conto alla rovescia. Tra i pali una vecchia conoscenza campana

Scatta il conto alla rovescia per una sfida tra nobili decadute. Avellino e Ancona, fresca di fusione con la rivelazione Matelica, sono pronte ad affrontarsi nei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C, domani, alle 17, allo stadio “Partenio-Lombardi”. I marchigiani, allenati da Gianluca Colavitto, sono reduci dal pari a reti inviolate contro il Grosseto, nella terza giornata del girone B di Serie C, e contro un grossetano doc, Piero Braglia, proveranno a continuare la propria marcia nella kermesse di categoria tornata dopo un anno di stop forzato, causa Covid. Questa mattina, l'Ancona Matelica ha sostenuto la seduta di rifinitura al “Del Conero” prima di mettersi in viaggio verso la Campania. A difendere i pali dei biancorossi c'è una vecchia conoscenza del calcio campano, l'ex Casertana Michele Avella. In caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco regolamentari si procederà alla disputa dei tempi supplementari e, nell'eventualità di perdurare dell'equilibrio del punteggio, si stabilirà la squadra qualificata agli ottavi di finale procedendo a battere i calci di rigore.

La probabile formazione.

Ancona Matelica (4-3-3): Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Papa, Delcarro; Del Sole, Rolfini, Sereni. A disp.: Vitali, Canullo, Farabegoli, Noce, Vrioni, Maurizii, Bianconi, Iannoni, Gasperi, Sabattini, Ruani, Faggioli. All.: Colavitto.