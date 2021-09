Ancona Matelica, Colavitto, Iannoni e Ruani: "Avellino top, grande vittoria" Coppa Italia di Serie C, il commento dei tesserati dei marchigiani dopo il blitz in Irpinia

Avellino – Ancona Matelica 0-1, il commento dei tesserati marchigiani.

Gianluca Colavitto (allenatore Ancona Matelica) - “Il mio Ancona sa mettersi l’elmetto. Ho visto una squadra molto forte caratterialmente, che ha saputo soffrire e portare a casa il risultato. Godiamoci questo passaggio del turno, ma pensiamo subito alla sfida di domenica con il Pontedera: sarà importantissima per il nostro campionato. Abbiamo creato tanto, il gol vittoria di Iannoni ci ha dato fiducia, ma nel primo tempo potevamo andare al riposo con un risultato ancora più ampio. Bisogna ancora migliorare sotto quest’aspetto perché non sempre si riesce a fare una fase di non possesso e di difesa importante come quella che abbiamo fatto oggi”.

Edoardo Iannoni (centrocampista Ancona Matelica) - “Siamo contentissimi, soddisfatti del risultato e io, personalmente, lo sono per il gol che è valso la vittoria. Abbiamo fatto tante ore di viaggio, ma siamo stati bravi a imporci su un campo difficile contro una squadra abituata a primeggiare e a lottare per il salto di categoria. Dal primo all'ultimo minuto l'Avellino ci ha sempre creduto, ma siamo rimasti sul pezzo”.

Edoardo Ruani (centrocampista Ancona Matelica) - “Sono felice della prestazione e del risultato. Non mi aspettavo di entrare così presto, ma qualcosa avevo intuito in settimana. Una volta spezzato il fiato ho messo tutto quello che avevo. L'Avellino è una grande squadra, che gioca in un grande stadio e che punta a stare ai vertici della classifica, come ogni anno. Il risultato, perciò, è decisamente importante”.