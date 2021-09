Avellino, cicli di tamponi: ecco i prossimi due appuntamenti in laboratorio Il protocollo federale prevede controlli costanti in caso di positività nel "gruppo squadra"

Nel pomeriggio i componenti del “gruppo squadra” dell'Avellino sosteranno un nuovo ciclo di tamponi. Si tratta del terzo approfondimento successivo alla positività del direttore sportivo Di Somma, rilevata lo scorso venerdì mattina. Mentre l'esperto dirigente prosegue il suo percorso in isolamento, da asintomatico, i tesserati biancoverdi si sottoporranno a ulteriori test rapidi con l'auspicio che venga confermato il quadro di totalità di negativi emerso nelle precedenti sessioni di analisi. Il monitoraggio previsto dal protocollo federale in seguito a un caso positivo si esaurirà, salvo sgradevoli sorprese, il prossimo sabato quando saranno decorsi i fatidici 10 giorni in cui la guardia viene alzata con test ogni 48 ore per rilevare, tempestivamente, l'eventuale diffondersi del contagio. Lunedì, alle 21, allo stadio “Veneziani”, è in programma la sfida con il Monopoli, valida per la quarta giornata del girone C di Serie C. I biancoverdi irpini sono chiamati a riscattarsi dopo aver collezionato tre pari di fila in campionato e l'eliminazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C per mano dell'Ancona Matelica.