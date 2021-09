Monopoli - Avellino 0-0, le pagelle Bene la difesa, Kanoute: se solo fosse un pizzico più cinico. Maniero può e deve dare di più

Monopoli – Avellino 0-0, le pagelle.

Avellino (3-4-2-1)

Forte 6: Partita da spettatore non pagante, attento e senza sbavature nell'ordinaria amministrazione.

Silvestri 6.5: Fa valere fisico e dinamismo. Risoluto e sul pezzo, dalle sue parti non si passa.

Dossena 6: Sfiora i gol della vittoria sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un gran terzo tempo. In marcatura non sbaglia niente se non una chiusura su Starita rimediando con una trattenuta che gli costa l'ammonizione.

Bove 6.5: Concentrato, generoso, pratico. Si conferma uno dei difensori più in forma in organico (41' st Rizzo sv: Prova qualche sortita sulla corsia di competenza, ma è impreciso e non riesce a lasciare il segno).

Ciancio 6.5: Fase di non possesso esemplare, lucida e precisa anche la gestione degli scarichi.

Aloi 5.5: Rimedia l'ennesimo cartellino giallo confermando che l'irruenza è uno dei suoi punti deboli. Non riesce a prendere le redini del centrocampo.

D’Angelo 6.5: Corre, lotta, pressa. Cuore e personalità.

Tito 6: Non riesce a sfondare per pennellare i suoi cross, ma va vicinissimo a mettere il sigillo sulla partita con una gran punizione disinnescata in volo plastico da Loria (22' st Mignanelli 6: Entra bene in partita).

Kanoute 6.5: Si fa apprezzare per l'intraprendenza, per la facilità nel puntare e saltare l'uomo. Centra un palo e lascia quella che è più di una sensazione: se vedesse di più la porta giocherebbe in categorie superiori (31' st Plescia 6: Pochi palloni giocabili, senza rifornimenti fa fatica a rendersi pericoloso).

Di Gaudio 6: Un piacere da guardare quando è con la palla tra i piedi. Farà la differenza. (41' st Gagliano sv: Entra a giochi ormai fatti).

Maniero 5: Non riesce mai a rendersi pericoloso, guadagna qualche punizione per far salire la squadra, ma è ancora troppo poco. Da uno come lui ci si aspetta ben altro.

Braglia 6: Al suo Avellino manca solo il gol. Non un dettaglio, ovviamente, ma la sensazione è che manchi non più di una scintilla per innescare fuochi pirotecnici e raccogliere i frutti di un lavoro che, finora, non ha ancora regalato gioie da 3 punti.

Monopoli (3-5-2): Loria 7; Arena 6, Bizzotto 6.5, Mercadante 5.5; Novella 6 (12' st Tazzer 6), Piccinni 6 (12' st Hamlili 6.5), Vassallo 5.5 (27' st Langella 5.5), Bussaglia 6, Guiebre 6; D’Agostino 5 (12' st Grandolfo 5.5), Starita 5.5. All.: Colombo 6.

Arbitro: Monaldi della sezione di Macerata 5.5. Assistenti: Lazzaroni della sezione di Udine e De Angelis della sezione di Roma 2 6 e 6.5.