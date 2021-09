Kanoute: "Ai tifosi chiedo solo un po' di pazienza, gol e vittorie arriveranno" Monopoli - Avellino 0-0, l'attaccante: "Poco lucido sottoporta? Mi muovo tanto, ma segnerò anche"

Monopoli – Avellino 0-0, il commento dell'attaccante dei biancoverdi irpini, Mamdaou Kanoute: “La squadra sta crescendo, ci manca solo la fortuna e il gol. Anche stasera abbiamo preso un palo. La squadra le prestazioni le sta facendo, stiamo migliorando gara dopo gara. Speriamo che i 3 punti arrivino presto. La mia scarsa lucidità quando è il momento di concludere? Faccio un lavoro sfiancante partendo da lontano, mi muovo tanto e a volte arrivo sottoporta un po' stanco, senza energie e pecco in termini di lucidità. Sono convinto, però, è solo questione di tempo: così come per l'Avellino, anche per me arriverà il momento di trovare la via della rete. Di Gaudio e Maniero? Sto imparando molto da loro, parlano la lingua universale del calcio, sono due grandi calciatori e mi trovo bene con loro. Un messaggio ai tifosi? Gli chiedo solo di avere ancora un po' di pazienza, di essere fiduciosi, perché stiamo progredendo. Passeremo presto questo momento un po' difficile e torneremo a regalargli la gioia della vittoria”.