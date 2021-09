Braglia: "Miglioramenti enormi, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi" Monopoli - Avellino 0-0, il tecnico: "A tutti piace vincere, ma evidentemente manca ancora qualcosa"

Monopoli – Avellino 0-0, il commento del tecnico dei biancoverdi irpini, Piero Braglia: “La squadra ha fatto una buona partita, ha fatto quello che doveva fare. Ai ragazzi, stavolta, faccio solo i complimenti per quello che hanno fatto. Io capisco che a tutti piace vincere, ma bisogna anche vedere l'atteggiamento della squadra, che ha fatto quello che doveva per portare a casa i 3 punti, anche se non ci è riuscita. I ragazzi hanno dato tutto e sono contento. Ho visto dei miglioramenti enormi, in campionato non abbiamo ancora vinto, abbiamo fatto quattro pareggi, ma avremmo potuto vincerle tutte, vuol dire che ci manca qualcosina. Di Gaudio? Ha fatto pochi allenamenti in gruppo, tre, ma li ha fatti a duemila. Abbiamo valutato che era meglio che partisse subito, in modo che se avesse sentito fastidio lo avremmo cambiato. Sono contento, ha giocato tutta la partita, ha messo minuti nelle gambe. Speriamo di recuperare presto Micovschi e non lasciare Kanoutè da solo a fare una partita di sacrifici straordinari come quella di stasera. Bove? Sta crescendo, ha fatto una grande partita. Ho dovuto toglierlo perché alla fine era cotto, ma sta facendo bene”.